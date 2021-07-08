Эксперты Росприроднадзора выявили загрязнения воздуха в Рязани

В деревне Пущино Рязанского района выявлено превышение фенола в 3,2 раза.

Эксперты Росприроднадзора выявили загрязнения воздуха в Рязани. Об этом, руководитель службы Светлана Родионова сообщила на своей странице в Instagram.

С 6 июля в Рязани работает передвижная лаборатория ЦЛАТИ. В деревне Пущино Рязанского района выявлено превышение фенола в 3,2 раза.

Светлана Родионова сообщила, что в других точках измерение будет проводиться в течение двух недель. По результатам анализа будет принято решение о внеплановых выездных проверках предприятий, которые могут быть причастны к загрязнению воздуха.

«Почти наверняка нарушители, увидев наши лаборатории, примут меры и пойдут на разные ухищрения. Но мы будем тщательно отслеживать ситуацию», — добавила Родионова.

Ранее глава Росприроднадзора рассказала о рейде по рязанским заводам.