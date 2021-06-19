Руководитель Росприроднадзора рассказала о предстоящем рейде по рязанским заводам

Росприроднадзор проведет большой рейд по рязанским предприятиям, загрязняющим воздух. Об этом в эфире «Эха Москвы» в пятницу, 18 июня, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

Росприроднадзор проведет большой рейд по рязанским предприятиям, загрязняющим воздух. Об этом в эфире «Эха Москвы» в пятницу, 18 июня, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

Она отметила, что в Рязани были разовые залповые выбросы. В сентябре планируется большой рейд по предприятиям.

Родионова добавила, что ведомство, в отличие от Роспотребнадзора, берет пробы не в жилых кварталах, а на конкретном источнике конкретного предприятия.

«Проблема в том, что, когда мы выходим на предприятия, мы обязаны их минимум за три дня уведомить. И что происходит потом? Как правильно обычно говорят граждане, либо снижается нагрузка работающих объектов, либо включают фильтры, которые в обычный день включать невыгодно», — сказала она.