В Рязани продают участок за 150 млн рублей на Московском шоссе

В Рязани продают участок за 150 млн рублей на Московском шоссе. Объявление о продаже земельного участка в Рязани опубликовала фирма «Р-Недвижимость» на Avito.

В Рязани продают участок за 150 млн рублей на Московском шоссе. Объявление о продаже земельного участка в Рязани опубликовала фирма «Р-Недвижимость» на Avito.

«Данный участок удачно располагается в центре города, в зоне жилого квартала и крупных торговых центров, рядом проходит Московское шоссе, и непосредственно перед участком планируется строительство дублера Московского шоссе, соединяющие Мервинское и Михайловское шоссе. Слева от участка расположен многоэтажный жилой дом из жилого квартала „Лето“, справа от участка располагаются многоэтажные жилые дома из жилого квартала „Метро парк“. Участок ровный, справа в 100 метрах от участка протекает река Павловка», — говорится в объявлении.

Также в тексте указано, что на участке есть возможность разместить двухэтажный ресторанно-гостиничный комплекс на 880 кв метров и объекты нестационарной торговли, а также аттракционы, пункты проката и досуга, магазины и офисные помещения.

ООО «Р-Недвижимость» зарегистрировано в Москве в 2014 году.