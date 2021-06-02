За ТЦ «Премьер» планируют построить гостиницу, кафе и магазин

Территория находится в зоне парков, скверов и бульваров, поэтому запрашиваемые виды строительства там — условно разрешенные. Вопрос обсудят на публичных слушаниях 24 июня в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:15.

За ТЦ «Премьер» планируют построить гостиницу, кафе и магазин. Заявитель ООО «Промактив» намерен разместить объекты на участке площадью 39 811 квадратных метров на Московском шоссе.

Территория находится в зоне парков, скверов и бульваров, поэтому запрашиваемые виды строительства там — условно разрешенные. Вопрос обсудят на публичных слушаниях 24 июня в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:15.

Напомним, ранее участок выставляли на продажу за 150 миллионов рублей.