Новости Рязани за 2 июля 2021 год

Николай Любимов обсудил с жителями Полян благоустройство поселка

На встрече обсудили вопрос ремонта дорог, внутрипоселкового маршрута к школе и детскому саду, а также строительство яслей. Николай Любимов подчеркнул, что ремонт этих объектов будет находиться на личном контроле у него и у депутата Госдумы РФ Андрея Макарова.

В пятницу, 2 июля, губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров посетили с рабочим визитом поселок Поляны Рязанского района. Совещание состоялось в сквере Победы, который был благоустроен в рамках областной программы поддержки местных инициатив граждан. Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник, глава администрации Полянского сельского поселения Жанна Ташнова. По словам главы администрации поселения Жанны Ташновой, поселок нуждается в первую очередь в ремонте грунтовых дорог на улице Кирова и улице Комсомольской общей протяженностью порядка двух километров. Зампред правительства Евгений Беленецкий сообщил о том, что ремонт планируется в рамках областной целевой программы: эти дороги будут расширены, уложено асфальтовое покрытие, установлено уличное освещение. По просьбе местных жителей принято решение о проведении ремонта внутрипоселкового маршрута «Тропа знаний», ведущего к школе и детскому саду. Работы планируется завершить в мае 2022 года. Губернатор Николай Любимов в общении с жителями подчеркнул, что ремонт этих объектов будет находиться на личном контроле у него и у депутата Госдумы РФ Андрея Макарова. На встрече жители Полян попросили также ускорить работы по возведению здания яслей. Губернатор Николай Любимов отметил на встрече с людьми их активное участие в благоустройстве Полян. «В рамках региональной программы поддержки местных инициатив реализовано много полезных проектов. Надеюсь, что и в дальнейшем благодаря вашей активности и заинтересованности в развитии поселка он будет хорошеть с каждым годом, а благополучие его жителей — расти», — прокомментировал Николай Любимов.

Андрей Макаров рассказал о бюджетных средствах, дополнительно направленных в Рязанскую область

Депутат подробно остановился на выделении региону дополнительных бюджетных средств. Он отметил, что только за последние полтора месяца в Рязанскую область поступили дополнительно более 1,6 млрд рублей.

В пятницу, 2 июля, в доме общественных организаций состоялось заседание клуба политологов. В нем приняли участие председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, политологи, представители профессорско-преподавательского состава вузов и руководители региональных СМИ. По предложению Андрея Макарова заседание прошло в формате «вопрос-ответ». Он отметил обновление состава клуба, а также рекомендовал чаще приглашать на заседания губернатора, так как для правильной оценки ситуации важно понимать, как видит власть решение тех или иных вопросов. Депутат подробно остановился на выделении региону дополнительных бюджетных средств. Он отметил, что только за последние полтора месяца в Рязанскую область поступили дополнительно более 1,6 млрд рублей. В рамках реализации решений, принятых президентом, Рязанская область получила 1,5 млрд рублей на социальные выплаты. Кроме того, в регион направлены дополнительно 400 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Также, по словам Макарова, решена проблема с выплатой отпускных для медиков и соцработников, которые работали с пациентами с коронавирусной инфекцией. В России на эти цели выделено семь млрд рублей. Помимо этого, в Рязанскую область направлены средства на благоустройства. Также на заседании клуба обсудили плюсы реализации закона о самозанятых, поддержку малого бизнеса и вопросы внедрения народного бюджетирования.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В центральном парке культуры и отдыха 3 июля состоится Фестиваль добрых дел. На летней сцене культурного пространства Fabrika 3 июля выступит коллектив «Квинтет Четырех» с оригинальной музыкой, исполненной на народных инструментах. В этот же вечер на сцене зеленого театра ЦПКиО споет Валентина Рязанова и группа «Вега» в сопровождении танцевального коллектива «Частная коллекция». 4 июля в зеленом театре ЦПКиО артисты рязанского театра драмы представят детский спектакль «Дочь пирата». А вечером 4 июля в зеленом театре в рамках проекта «Воскресный вечер в парке» пройдет концерт «Все краски лета» солистов клуба любителей эстрадной музыки ДК «Приокский». Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже «Окской жемчужины»

Жители Рязани отметили, что после купания на пляже почувствовали недомогание — рвоту, слабость, головную боль, диарею.

Рязанцы пожаловались на плохое самочувствие после купания на пляже «Окской жемчужины». Об этом пользователи написали в соцсетях. Жители Рязани отметили, что после купания на пляже почувствовали недомогание — рвоту, слабость, головную боль, диарею. Некоторые отмечали высокую температуру и кожный зуд. В комментариях пользователи предположили, что заразились кишечной инфекцией. «Лучший по комфорту пляж в Рязани. Не ожидали, конечно, подвоха. Возможно, из-за огромного количества отдыхающих», — отметила посетительница пляжа. Напомним, что пляж в «Окской жемчужине» на озере Жидень прошел проверку регионального МЧС и является официальным открытым местом для купания.

Любимов извинился перед жителями улицы Станкозаводской

Территория между этими домами доставляла неудобства жильцам. С просьбой решить вопрос скопления воды на этом дворовом проезде обратилась к депутату Госдумы РФ рязанка Татьяна Мосякова во время его публичного отчета перед жителями Рязанского региона, прошедшего в мае 2021 года в «Точке кипения».

В пятницу, 2 июля, губернатор Николай Любимов, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров и мэр Елена Сорокина побывали на улице Станкозаводской. Они осмотрели придомовую территорию между жилыми домами №24 и №26, сообщил сайт регионального правительства. Территория между этими домами доставляла неудобства жильцам. С просьбой решить вопрос скопления воды на этом дворовом проезде обратилась к депутату Госдумы РФ рязанка Татьяна Мосякова во время его публичного отчета перед жителями Рязанского региона, прошедшего в мае 2021 года в «Точке кипения». Благодаря содействию Андрея Макарова проблему решили. 1 июня дирекция благоустройства города выполнила перепланировку асфальтобетонного покрытия на площади 93 кв.м. Жители улицы Станкозаводской поблагодарили Губернатора Николая Любимова и депутата Госдумы Андрея Макарова за участие в решении их проблемы. Они отметили, что даже после сильных дождей у них на этом дворовом проезде больше не скапливается вода, и можно спокойно ездить и ходить. Горожане остались довольны качеством и оперативностью ремонтных работ. Губернатор Николай Любимов, обращаясь к жителям, отметил, что проблему при желании можно было решить давно. Глава региона извинился перед рязанцами за то, что им пришлось долго ждать. «Нельзя доводить вопрос до того, чтобы люди нервничали и были вынуждены обращаться с жалобами на то, что были обязаны вовремя сделать те, кто отвечает за это, — сказал Николай Любимов. — Люди не должны ждать годами решения тех проблем, которые не требуют много времени. Я буду продолжать добиваться того, чтобы такого больше не было нигде, а ремонтные работы на дорогах проводились как полагается». Депутат Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что не должно быть ситуации, когда с подобными вопросами люди обращаются к главе региона: «Когда губернатор вынужден ездить и извиняться перед людьми за всю власть, за то, что это не сделано, это и есть показатель качества работы городской власти». Жители улицы Станкозаводской также обратились с просьбой отремонтировать и разрушающийся рядом с домами тротуар. Губернатор Николай Любимов поручил главе администрации Рязани Елене Сорокиной в за неделю организовать и провести ремонт. Он добавил, что лично проконтролирует результаты исполнения поручения.

В Сараевском районе машина улетела в кювет, водитель сбежал

ДТП произошло в пятницу, 2 июля, во второй половине дня. На место приехали сотрудники МЧС и медики. Помощь никому не понадобилась, так как водитель сбежал. Сотрудники ГИБДД выяснят, ехал ли он один.

В Сараевском районе между селом Борец и поселком Зеркальные Пруды Lada Granta улетела в кювет. Об этом пишет ИД «Пресса». ДТП произошло в пятницу, 2 июля, во второй половине дня. На место приехали сотрудники МЧС и медики. Помощь никому не понадобилась, так как водитель сбежал. Сотрудники ГИБДД выяснят, ехал ли он один.

В Рязанскую область в ближайшие дни поступят 26 700 доз вакцины

Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы России, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что Рязанская область в ближайшее время получит в общей сложности 26 тысяч 700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В Рязанскую область поступит партия из 8100 доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы России, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что Рязанская область в ближайшее время получит в общей сложности 26 тысяч 700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. «Буквально уже сегодня Рязанский регион получит 8100 доз вакцины. Завтра, то есть 3 июля, поступит еще одна очередная партия — 18 тысяч 600 доз, — сказал Андрей Макаров 2 июля во время рабочей поездки в область. — Сегодня в регионе в сутки ежедневно прививаются в среднем по 2 тысячи человек. Своевременно поставленная в регион вакцина от коронавируса, ее наличие в необходимых объемах имеют большое значение для проводимой прививочной кампании. А значит, больше людей будут защищены от этой опасной инфекции».

В Рязани около «Декатлона» установят сооружения для препятствия дрифта машин

Там установят бетонные блоки, выкатные ворота, а также знаки о разрешенном времени парковки. Ранее обсуждали идею об установке шлагбаумов и бетонных полусфер как препятствий для дрифта машин.

В пятницу, 2 июля, на площадке у ТЦ «Декатлон» встретились представители администрации города и ГИБДД по Рязанской области с местными жителями по вопросу дрифта машин перед торговым центром вечером и ночью. Об этом сообщил сайт горадминистрации. Ранее обсуждали идею об установке шлагбаумов и бетонных полусфер как препятствий для дрифта машин. Представители администраций торговых центров, в собственности которых находится участок, подтвердили, что в ближайшее время там установят бетонные блоки, выкатные ворота, а также знаки о разрешенном времени парковки. «Проблема, которая давно волновала жителей ряда домов по соседству с этой площадкой, в скором времени будет решена», — отметили в мэрии.

В рязанских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса

Вакцинацию приостановили в поликлинике кардиодиспансера. Около недели там идет запись в лист ожидания.

В рязанских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса В ряде рязанских поликлиник и прививочных пунктах закончилась вакцина от коронавируса. Об этом сообщил «Вид сбоку». Вакцинацию приостановили в поликлинике кардиодиспансера. Около недели там идет запись в лист ожидания. Также прекратили запись на вакцинирование в поликлинике завода «Красное знамя», в пунктах в ТЦ «Атрон» и на вокзале «Рязань-2». Вакцина закончилась в поликлиниках № 2 и № 10. Отмечается, что закончилась первичная доза вакцины, второй компонент есть в большинстве медучреждений и пунктов вакцинации. Фото из соцсетей

В Рязанской области зампредседателя сельхозкооператива осудят за гибель трехлетнего ребенка

Около фермы выкопали яму, в которую упал ребенок. Он утонул.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении зампредседателя одного из сельхозкооперативов, обвиняемого в нарушении правил безопасности строительных работ, из-за чего погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Осенью 2020 года обвиняемый с помощью экскаватора выкопал около коровника фермы яму глубиной 1,5 метра. Он сделал это, чтобы устранить засор трубы водоотведения, произошедшего из-за обвала грунта. После работ около ямы не поставили ограждение. 10 декабря в яму со сточными водами упал трехлетний ребенок, он утонул. Уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ направили в суд.

Присяжные вынесли вердикт рязанцу, до смерти избившему адвоката у клуба «Angel's»

Мужчину обвиняли по нескольким статьям. Судья вынесет приговор после обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт присяжных заседателей в отношении Владимира Хламцова, который до смерти избил адвоката Ивана Талалуева у клуба «Angel's». Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда. Мужчину обвиняли по нескольким статьям. Хламцова признали виновным в том, что он до смерти избил адвоката. Случай произошел в мае 2011 года. Мужчина был в клубе вместе с приятелем. По версии следствия, из его стакана отпил Талалуев и несколько раз ударил Хламцова рукой в лицо. Адвокат стал убегать, но подсудимый догнал и на крыльце ударил его кулаком в лицо, а затем побежал за ним. После этого Хламцов вместе с другим мужчиной ударили потерпевшего не менее 14 раз ногами по телу, в том числе по шее и голове. Пострадавший скончался на месте. Также Хламцова признали виновным в том, что он вместе с приятелем избил другого потерпевшего, который пытался защитить адвоката. Они ударили его не меньше 10 раз руками и ногами по телу и голове. Пострадавший получил травмы, в том числе перелом правой кисти. Хламцова признали невиновным в избиении другого потерпевшего. Судья вынесет приговор после обсуждения участниками уголовного процесса последствий вердикта Напомним, по уголовному делу ранее признали виновным другого мужчину. Хламцов находился в федеральном розыске.

Любимов заявил, что накажет тех, кто допустил некачественный ремонт дорог

Губернатор отметил, что региону предстоит выполнить много задач, поставленных президентом России. Одной из самых важных он назвал дороги. Любимов добавил, что о теме рязанцы активно пишут в соцсетях и в обращениях.

Губернатор Николай Любимов во время рабочей встречи с председателем комитета по бюджету и налогам Государственной думы России, депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым обсудил ремонт рязанских дорог. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Губернатор отметил, что региону предстоит выполнить много задач, поставленных президентом России. Одной из самых важных он назвал дороги. Любимов добавил, что о теме рязанцы активно пишут в соцсетях и в обращениях. «Безобразно вышли из зимы. И состояние дорог вызывает совершенно справедливые нарекания и претензии жителей, которые требуют наказать тех, кто это допустил. Согласен, наказывать, конечно, нужно, но в первую очередь следует заставить ответственных за эту работу исправить то, что необходимо. Чтобы дороги были нормальными и соответствовали нормативам», — сказал глава региона. Любимов подчеркнул, что ситуацию с дорогами нужно исправить в «течение этого строительного сезона».По его словам, для этого есть все возможности, включая помощь федерального центра. Андрей Макаров поддержал рязанского губернатора. «Сначала надо исправить, а потом искать виноватых. Дороги — одна и самых болезненных проблем Рязанской области, — сказал депутат. — Но она есть не только в Рязанском регионе, это проблема страны. Президент дал поручение дополнительно выделить 30 млрд рублей на ремонт дорог в этот летний сезон. Правительство России их оперативно направило в субъекты. 400 млн рублей получит Рязанская область. Надо максимально эффективно использовать эти средства и организовать контроль за качеством работ, чтобы после следующей зимы не возникла аналогичная проблема». Макаров добавил, что нужно учесть инициативы людей при подготовке бюджета. Он сообщил также, что по решению президента выделят дополнительные 150 млрд рублей на решение проблем ЖКХ в регионах. Он отметил, что Рязанской области необходимо вовремя включиться в процесс, чтобы использовать эту возможность. Николай Любимов и Андрей Макаров решили побывать на одном из объектов на улице Станкозаводской в Рязани, где отремонтировали внутридворовую дорогу между домами №24 и №26. В этом месте жители долгое время испытывали дискомфорт от огромной невысыхающей лужи. «Давайте поговорим там с людьми и извинимся перед ними за тех, кто не решал их проблему многие годы», — сказал председатель бюджетного комитета Госдумы.

Игорь Маковский поблагодарил сотрудников компаний за работу в Твери

Заседание штаба под руководством генерального директора энергокомпаний прошло на территории производственной базы Калининского района электрических сетей. В его работе приняли участие заместитель начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Александр Пухов и министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков.

Заседание штаба под руководством генерального директора энергокомпаний прошло на территории производственной базы Калининского района электрических сетей. В его работе приняли участие заместитель начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Александр Пухов и министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков. После мощнейшего циклона в начале января в регионе действовала усиленная группировка сил и средств энергетиков. Сотрудники из 17 филиалов обществ оперативно реагировали на все погодные аномалии и ликвидировали технологические нарушения в энергокомплексе Тверской области. За несколько месяцев работники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расчистили свыше 6300 километров линий электропередачи 6-10 кВ, обрезали кроны и вырубили деревья, угрожающие падением на ЛЭП, провели перетяжку провода, выправку опор. Особое внимание глава энергокомпаний уделил процедуре приемки выполненных работ. Он отметил, что после подписания акта руководители районов электрической сети несут персональную ответственность за качественное энергоснабжение жителей на том или ином участке воздушных линий. После штаба состоялась церемония награждения сотрудников, которые отличились в ходе аварийно-восстановительных работ и мероприятий по приведению в нормативное состояние сетей Верхневолжья. Почетные грамоты и благодарности обществ были вручены 47 работникам. Это электромонтеры, мастера бригад, водители специализированных автотранспортных средств, начальники участков из разных регионов. Также Игорь Маковский проверил готовность к вводу в эксплуатацию Центра управления сетями «Тверьэнерго». Новый объект заменит 43 существующих диспетчерских пункта. Это позволит повысить оперативность реагирования на нарушения энергоснабжения. «В кратчайшие сроки во всех без исключения районах Тверской области был проведен колоссальный объем работ. В первую очередь, мероприятия по повышению надежности реализованы на тех участках линий электропередачи, где были зафиксированы неоднократные технологические нарушения. Такой подход к ремонту ЛЭП и расчистке просек уже показал результат в ходе последних мобилизаций из-за непогоды. Энергосистема региона стала гораздо устойчивее к климатическим аномалиям», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

На улице Горького в Рязани на четыре дня закроют движение транспорта

С 10:00 5 июля до 18:00 9 июля из-за ремонта теплосетей на улице Горького в районе дома №26 закроют движение транспорта.