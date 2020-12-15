Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего рязанца

«Дело возбудили по статье 109 УК „Причинение смерти по неосторожности“. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе следкома.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего рязанца. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщили в СУ СКР по региону.

«Дело возбудили по статье 109 УК „Причинение смерти по неосторожности“. Расследование продолжается», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 10 декабря в Вышгородском сельском поселении в колодце утонул трехлетний ребенок.