Стали известны подробности гибели трехлетнего ребенка под Рязанью

Трагедия произошла 10 декабря. и захлебнулся. Прокуратура проводит проверку. Следователи возбудили уголовное дело.

Стали известны подробности гибели трехлетнего ребенка в Вышгородском сельском поселении. Трагедия произошла 10 декабря.

Как рассказали в областной прокуратуре, мальчик находился на территории животноводческого комплекса с родителями. Когда они убирались в коровнике, оставленный без присмотра ребенок по неосторожности упал в выкопанную яму с водой и захлебнулся. Его искали больше часа.

Прокуратура проводит проверку. Следователи возбудили уголовное дело.