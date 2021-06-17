Опубликован обновленный список рязанских открытых пляжей
Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего по Рязани и Рязанской области планируют открыть 39 пляжей. В ГУ МЧС напомнили, что купаться можно только на открытых пляжах, которые прошли полную проверку.
В Рязанской области продолжают проверять пляжи. Обновленный список открытых пляжей опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Проверки прошли пляжи:
- пляж «Городской» (город Рязань, озеро Ореховое);
- пляж «Борки-1» (город Рязань, Борковской карьер);
- пляж «Борки-2» (город Рязань, Борковской карьер);
- пляж «Борки-3» (город Рязань, Борковской карьер);
- озеро Велье (Рязанский район, сельское поселение Дубровическое, село Алеканово);
- пляж «Окская жемчужина» (Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень);
- река Проня (Михайловский район, город Михайлов);
- пруд на реке Вослебовка (Скопинский район, село Успенское);
- пруд на реке Теменка (Скопинский район, Павелецкое сельское поселение, село Делехово);
- река Хупта (город Ряжск);
- река Пра (Сапожковский район, Михеевское сельское поселение, село Кривель);
- река Верда (Сараевский район, рабочий поселок Сараи);
- водохранилище (Чучковский район село Ункосово);
- река Лучка (Ухоловский район деревня Клинок);
- пляж «Центральный» (Спасский район в Спасске, улица Набережная, Спасский затон);
- Озеро Ижевское (Спасский район, село Ижевское);
- пляж «Дачный» (Спасский район г. Спасск, Спасский затон);
- пляж ДТС «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);
- пляж ДОЛ «Звездный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);
- пляж ДОЛ «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое);
- река Ока (город Касимов, микрорайон «Затон»);
- озеро Сынтул (Касимовский район, рабочий поселок Сынтул);
- озеро Чистое (Клепиковский район, сельское поселение Оськинское, деревня Селезнево);
- пруд Ермишь (Ермишинский район, рабочий поселок Ермишь);
- река Мокша (Кадомский район, рабочий поселок Кадом);
- река Цна (Сасовский район, село Устье).
Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего по Рязани и Рязанской области планируют открыть 39 пляжей. В ГУ МЧС напомнили, что купаться можно только на открытых пляжах, которые прошли полную проверку.
Для вызова пожарных и спасателей рязанцы могут позвонить по номерам телефона 01, 101,