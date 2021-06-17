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Опубликован обновленный список рязанских открытых пляжей
Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего по Рязани и Рязанской области планируют открыть 39 пляжей. В ГУ МЧС напомнили, что купаться можно только на открытых пляжах, которые прошли полную проверку.

В Рязанской области продолжают проверять пляжи. Обновленный список открытых пляжей опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Проверки прошли пляжи:

  • пляж «Городской» (город Рязань, озеро Ореховое);
  • пляж «Борки-1» (город Рязань, Борковской карьер);
  • пляж «Борки-2» (город Рязань, Борковской карьер);
  • пляж «Борки-3» (город Рязань, Борковской карьер);
  • озеро Велье (Рязанский район, сельское поселение Дубровическое, село Алеканово);
  • пляж «Окская жемчужина» (Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень);
  • река Проня (Михайловский район, город Михайлов);
  • пруд на реке Вослебовка (Скопинский район, село Успенское);
  • пруд на реке Теменка (Скопинский район, Павелецкое сельское поселение, село Делехово);
  • река Хупта (город Ряжск);
  • река Пра (Сапожковский район, Михеевское сельское поселение, село Кривель);
  • река Верда (Сараевский район, рабочий поселок Сараи);
  • водохранилище (Чучковский район село Ункосово);
  • река Лучка (Ухоловский район деревня Клинок);
  • пляж «Центральный» (Спасский район в Спасске, улица Набережная, Спасский затон);
  • Озеро Ижевское (Спасский район, село Ижевское);
  • пляж «Дачный» (Спасский район г. Спасск, Спасский затон);
  • пляж ДТС «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);
  • пляж ДОЛ «Звездный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);
  • пляж ДОЛ «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое);
  • река Ока (город Касимов, микрорайон «Затон»);
  • озеро Сынтул (Касимовский район, рабочий поселок Сынтул);
  • озеро Чистое (Клепиковский район, сельское поселение Оськинское, деревня Селезнево);
  • пруд Ермишь (Ермишинский район, рабочий поселок Ермишь);
  • река Мокша (Кадомский район, рабочий поселок Кадом);
  • река Цна (Сасовский район, село Устье).

Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего по Рязани и Рязанской области планируют открыть 39 пляжей. В ГУ МЧС напомнили, что купаться можно только на открытых пляжах, которые прошли полную проверку.

Для вызова пожарных и спасателей рязанцы могут позвонить по номерам телефона 01, 101, 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» гавного управления МЧС России по Рязанской области).