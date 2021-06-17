Опубликован обновленный список рязанских открытых пляжей

Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего по Рязани и Рязанской области планируют открыть 39 пляжей. В ГУ МЧС напомнили, что купаться можно только на открытых пляжах, которые прошли полную проверку.

В Рязанской области продолжают проверять пляжи. Обновленный список открытых пляжей опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Проверки прошли пляжи:

пляж «Городской» (город Рязань, озеро Ореховое);

пляж «Борки-1» (город Рязань, Борковской карьер);

пляж «Борки-2» (город Рязань, Борковской карьер);

пляж «Борки-3» (город Рязань, Борковской карьер);

озеро Велье (Рязанский район, сельское поселение Дубровическое, село Алеканово);

пляж «Окская жемчужина» (Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень);

река Проня (Михайловский район, город Михайлов);

пруд на реке Вослебовка (Скопинский район, село Успенское);

пруд на реке Теменка (Скопинский район, Павелецкое сельское поселение, село Делехово);

река Хупта (город Ряжск);

река Пра (Сапожковский район, Михеевское сельское поселение, село Кривель);

река Верда (Сараевский район, рабочий поселок Сараи);

водохранилище (Чучковский район село Ункосово);

река Лучка (Ухоловский район деревня Клинок);

пляж «Центральный» (Спасский район в Спасске, улица Набережная, Спасский затон);

Озеро Ижевское (Спасский район, село Ижевское);

пляж «Дачный» (Спасский район г. Спасск, Спасский затон);

пляж ДТС «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);

пляж ДОЛ «Звездный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);

пляж ДОЛ «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое);

река Ока (город Касимов, микрорайон «Затон»);

озеро Сынтул (Касимовский район, рабочий поселок Сынтул);

озеро Чистое (Клепиковский район, сельское поселение Оськинское, деревня Селезнево);

пруд Ермишь (Ермишинский район, рабочий поселок Ермишь);

река Мокша (Кадомский район, рабочий поселок Кадом);

река Цна (Сасовский район, село Устье).

Работа по освидетельствованию пляжей будет продолжаться, всего по Рязани и Рязанской области планируют открыть 39 пляжей. В ГУ МЧС напомнили, что купаться можно только на открытых пляжах, которые прошли полную проверку.