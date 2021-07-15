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У певицы МакSим обнаружили воспаление головного мозга и почек
Специалисты прокомментировали снимки очередной КТ певицы.

У певицы МакSим обнаружили воспаление головного мозга и почек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Специалисты прокомментировали снимки очередной КТ певицы. Терапевт Андрей Звонков отметил, что у МакSим есть полисинусит — это воспаление желудочков головного мозга. По словам врача, это результат вторичного воспаления. Звонков отметил, что обычно с этой патологией удается справится при помощи антибиотиков, но это долгий процесс.

Также в легких описан процесс плеврита. По мнению медика, вероятнее всего он возник на фоне ковидной пневмонии и вызван бактериальной инфекцией.

«Это серьезное осложнение при воспалении легких вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать», — рассказал Андрей Звонков.

Обнаружены у певицы МакSим и признаки пиелонефрита. «У нее помимо того, что поражены сосуды легких, могут быть поражены и сосуды почек. Пиелонефрит — это воспаление тканей почки в области чашечно-лоханочной системы», — добавил специалист.

Врач-пульмонолог Иван Тарасенко отметил, что на снимках компьютерной томографии в периферических отделах правого легкого возникли воздушные полости. Это говорит о том, что к прогрессирующему заболеванию присоеденилась бактериальная флора и тромбоэмболические зоны, что, в свою очередь, говорит о сильном воспалительном процессе.

Напомним, певица МакSим введена в искусственную кому. Ранее пиар-менеджер артистки сообщила об улучшении состояния. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука сообщил, что соборовал и причастил певицу.