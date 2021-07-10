Состояние подключенной к аппарату ИВЛ певицы МакSим улучшилось

Состояние певицы МакSим, которая лежит в больнице с пневмонией и подключена к аппарату ИВЛ, улучшается. «У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», — прокомментировала состояние менеджер артистки Яна Богушевская.

Состояние певицы МакSим, которая лежит в больнице с пневмонией и подключена к аппарату ИВЛ, улучшается. Об этом сообщила «Газете.Ru» пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

«У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», — прокомментировала Богушевская состояние артистки.

Однако, по ее словам, МакSим по-прежнему находится в медикаментозном сне и подключена к аппарату ИВЛ, и до окончательного восстановления еще далеко.

Напомним, певица МакSим введена в искусственную кому. Ранее слухи о ее состоянии опровергла пиар-менеджер артистки. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука сообщил, что соборовал и причастил пациентку.