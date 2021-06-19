Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ

Певицу МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. У артистки пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией. Предположительно, у певицы коронавирус, хотя тесты его не показали.

Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом сообщила РИА Новости представитель МакSим.

У артистки пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией. Предположительно, у певицы коронавирус, хотя тесты его не показали.

На кислород организм не реагировал, легкие не прочищались, поэтому доктора приняли решение ввести пациентку в искусственную кому на несколько дней.

По словам представителя певицы, врач дает позитивный прогноз, кома нужна во избежание кислородного голодания.