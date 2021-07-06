Рязанский игумен Лука навестил МакSим и причастил ее

Он соборовал и причастил артистку. По его словам, ситуация «очень тягостная» с медицинской точки зрения.

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука сообщил, что певица МакSим (Марина Абросимова) остается в тяжелом состоянии. Об этом передает РИА Новости .

Он рассказал, что соборовал и причастил артистку. По его словам, ситуация «очень тягостная» с медицинской точки зрения.

«Но тем не менее организм живет и сопротивляется, и надежды хоть и трепетные, но есть», — объяснил он.

Он сообщил, что певица находится без сознания.

«И мои впечатления о том, как она причастилась — благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами — это ничто не отменяет, к сожалению, из тех медицинских показаний, которые остаются», — добавил Лука.

Напомним, певица МакSим лежит в больнице с пневмонией. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее о ее состоянии рассказала пиар-менеджер артистки.

Фото Анастасии Чекановой