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Рязанскую участницу Паралимпиады Светлану Коновалову на коляске не пустили в магазин в ТЦ «Премьер»
Девушку не пустили, заявив, что ее коляска не проедет в узкий проход бутика.

Рязанскую участницу Паралимпиады Светлану Коновалову на коляске не пустили в ТЦ «Премьер». Об этом девушка в понедельник, 12 июля, рассказала на личной странице в Instagram.

По словам девушки, она с подругой делала покупки в торговом центре. В одном из бутиков вход им перегородила продавец, со словами «На колясках к нам нельзя!».

«Продавец ответила, что у них узкие проходы и что по технике пожарной безопасности передвигаться так не положено, а потом еще добавила, что одежда у них только от 48 размера. Моему возмущению небыло предела, ширина моей коляски всего 45 см. Я указала ей на дискриминацию при предоставлении услуг для социально уязвимых категорий граждан. Я предупредила её, что обращусь в соответствующие органы», — пишет Светлана Коновалова.

После инцидента перед спортсменкой извинилось начальство бутика и сама продавец «только перед самым уходом выдавила из себя слова извинения».