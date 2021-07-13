Руководство ТЦ «Премьер» связалось с чемпионкой Паралимпиады после скандала в бутике

Руководство ТЦ «Премьер» пообещало разобраться в инциденте с Паралимпийской чемпионкой

Руководство ТЦ «Премьер» связалось с чемпионкой Паралимпиады Светланой Коноваловой после скандала, когда девушку не пустили в один из бутиков. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказала представительница торгово-развлекательного центра.

По словам сотрудницы «Премьера» они уточнят все детали конфликта. Подробности переписки корреспондету не раскрыли, но пообещали разобраться в инциденте.

Напомним, Рязанскую участницу Паралимпиады Светлану Коновалову на коляске не пустили в ТРЦ «Премьер». Продавец заявила, что у них узкие проходы и нет одежды нужного размера.