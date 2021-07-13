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Паралимпийская чемпионка попросила помощи у депутата Госдумы после скандала в ТЦ «Премьер»
Депутат Андрей Красов на своей странице в социальной сети заявил, что направил депутатские запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и на имя уполномоченного по правам человека Рязанской области Натальи Епихиной.

Рязанская участница Паралимпиады Светлана Коновалова обратилась за помощью к депутату Госдумы от Рязанской области Андрею Красову. Об этом она рассказала корреспонденту РЗН.инфо.

По ее словам, после инцидента в одном из бутиков ТЦ «Премьер» с ней никто из руководства не связывался. Депутат Андрей Красов на своей странице в социальной сети заявил, что направил депутатские запросы в прокуратуру, Роспотребнадзор и на имя уполномоченного по правам человека Рязанской области Натальи Епихиной.

«Буду добиваться, чтобы такое никогда ни с кем не могло повториться», — заключил политик. Напомним, что Светлану Коновалу отказались пускать в магазин на инвалидной коляске.

Позже в ТЦ «Премьер» прокомментировали скандал.