Арестован подозреваемый в убийстве сотрудника рязанского минтерпола

По данным следователей, мужчина был знакомым погибшего Романа Морукова.

Арестован обвиняемый в убийстве сотрудника рязанского минтерпола Романа Морукова. Об этом во вторник, 13 июля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ведомстве отметили, что подозреваемый в убийстве — знакомый погибшего, 1958 года рождения.

По словам следователей, между мужчинами возник бытовой конфликт. И подозреваемый нанес хозяину дома удары ножом.

Подозреваемый вину не признал. В понедельник, 12 июля, мужчину арестовали.

Напомним, Романа Морукова убили в собственном доме в Выползово Спасского района. Тело обнаружили около двух часов ночи в субботу, 10 июля. Соболезнования по поводу трагической гибели Романа Морукова выразил Николай Любимов и региональное правительство.