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В Спасском районе обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями
В Спасском районе убили 50-летнего мужчину. Тело с ножевыми ранениями нашли в доме погибшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Спасском районе убили 50-летнего мужчину. Тело с ножевыми ранениями нашли в доме погибшего. Об этом «МК в Рязани» сообщила следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Олеся Веденеева.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Мужчину нашли мертвым в собственном доме в селе Выползово в субботу, 10 июля, около 2:00. На теле жертвы обнаружили ножевые ранения в области шеи, груди и живота. Орудие убийства изъяли.

Известно, что несколько дней назад мужчине исполнилось 50 лет.