Погиб сотрудник рязанского министерства по делам территорий Роман Моруков
Роман занимал должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике.
Погиб сотрудник областного министерства по делам территорий Роман Моруков. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщают «
Роман занимал должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике.
Соболезнования по поводу безвременной трагической гибели Романа Викторовича Морукова выразили губернатор и региональное правительство.