Сотрудника рязанского минтерриторий Романа Морукова убили

Мужчину зарезали в собственном доме в Выползово Спасского района. Тело обнаружили около двух часов ночи в субботу, 10 июля. Отмечается, что 7 июля Роман Моруков отметил 50-летний юбилей.

Сотрудника рязанского минтерриторий Романа Морукова убили. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает издание, мужчину зарезали в собственном доме в Выползово Спасского района. Тело обнаружили около двух часов ночи в субботу, 10 июля. Отмечается, что 7 июля Роман Моруков отметил 50-летний юбилей.

Он занимал должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике.

Ранее соболезнования по поводу трагической гибели Романа Морукова выразил Николай Любимов и региональное правительство.