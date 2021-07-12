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Сотрудника рязанского минтерриторий Романа Морукова убили
Мужчину зарезали в собственном доме в Выползово Спасского района. Тело обнаружили около двух часов ночи в субботу, 10 июля. Отмечается, что 7 июля Роман Моруков отметил 50-летний юбилей.

Сотрудника рязанского минтерриторий Романа Морукова убили. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает издание, мужчину зарезали в собственном доме в Выползово Спасского района. Тело обнаружили около двух часов ночи в субботу, 10 июля. Отмечается, что 7 июля Роман Моруков отметил 50-летний юбилей.

Он занимал должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике.

Ранее соболезнования по поводу трагической гибели Романа Морукова выразил Николай Любимов и региональное правительство.