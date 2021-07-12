Сотрудника рязанского минтерриторий Романа Морукова убили
Мужчину зарезали в собственном доме в Выползово Спасского района. Тело обнаружили около двух часов ночи в субботу, 10 июля. Отмечается, что 7 июля Роман Моруков отметил 50-летний юбилей.
Сотрудника рязанского минтерриторий Романа Морукова убили. Об этом
Как сообщает издание, мужчину зарезали в собственном доме в Выползово Спасского района. Тело обнаружили около двух часов ночи в субботу, 10 июля. Отмечается, что 7 июля Роман Моруков отметил 50-летний юбилей.
Он занимал должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления министерства по делам территорий и информационной политике.
Ранее соболезнования по поводу трагической гибели Романа Морукова выразил Николай Любимов и региональное правительство.