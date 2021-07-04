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Представительница певицы МакSим опровергла слухи о ее состоянии
Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы, которая сейчас находится в больнице. Об этом Богушевская написала в соцсетях. По ее словам, на данный момент состояние МакSим по-прежнему тяжелое и без каких-либо значительных изменений.

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы, которая сейчас находится в больнице. Об этом Богушевская написала в соцсетях.

По ее словам, на данный момент состояние МакSим по-прежнему тяжелое и без каких-либо значительных изменений — она без сознания. Ранее СМИ опубликовали комментарий рязанского игумена Луки (Степанова), духовника артистки, который заявил, что артистка в сознании.

«Медики также не проводили новых тестов на COVID-19. Все прежние тесты были отрицательные, сейчас уже не делают тесты, занимаются лечением», — добавила она. Также Богушевская опровергла слухи о том, что МакSим лежит в VIP-палате и на ее лечение уходят миллионы. По ее словам, это ложь — Марина Абросимова не лежит в частной клинике.

Напомним, певица МакSим лежит в больнице с пневмонией. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.