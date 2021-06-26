Состояние госпитализированной певицы МакSим ухудшилось

Состояние госпитализированной певицы МакSим ухудшилось. Процент поражения легких у пациентки вырос до 75%.

У певицы МакSим (Марины Абросимовой) процент поражения легких вырос до 75%. Об этом сообщает telegram-канал RT со ссылкой на ее представителя. Артистка находится в группе «КТ-4», где лечат пациентов с наибольшей площадью поражения легких. При этом по-прежнему диагноз «коронавирус» у артистки не подтвержден.

Певица находится в искусственной коме.

Напомним, ранее стало известно, что МакSим госпитализировали с пневмонией. Поражение легких составляло 40%, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.