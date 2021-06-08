Депутат Алексей Захаров вышел на пикет против решения суда о передаче «французской» школы епархии

Депутат Алексей Захаров вышел на одиночный пикет против решения арбитражного суда по передаче школы №6 областной епархии. Об этом во вторник, 8 июня, он рассказал на своей личной странице «Вконтакте».

Депутат Алексей Захаров вышел на одиночный пикет против решения арбитражного суда по передаче школы №6 областной епархии. Об этом во вторник, 8 июня, он рассказал на своей личной странице «Вконтакте».

По его словам, он сразу после публикации решения вышел пикетировать к зданию областной епархии с плакатом «РПЦ, имейте совесть, не отбирайте школу у детей! Рязанцы не простят вам этого!».

Депутат высказался, что «данное поражение говорит о полной некомпетентности властей, как городских, так и региональных». По его мнению, о решении судьбы шестой школы можно было договориться «полюбовно».

«Организация эта совсем небедная. Так что апелляция к необходимости строительства нового здания для епархиальной школы не уместна! А вот город вряд ли сможет восполнить потерю школы, тем более что нехватка мест в школах только растет», — пишет депутат.

В конце своего заявления Алексей Захаров выразил надежду, что «РПЦ откажется от своих планов по отбору здания школы у детей».

Напомним, по решению арбитражного суда здание единственной «французской» школы №6 по улице Семинарской передадут областной епархии. Мэр города Елена Сорокина высказалась, что будет подавать апелляцию по данному делу.