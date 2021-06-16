Стало известно, по какой статье Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение

Главврачу рязанской ОКБ имени Семашко Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Стало известно, по какой статье Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба следкома России.

Главврачу рязанской ОКБ имени Семашко Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, Людмилу Сорокину задержали на рабочем месте во вторник, 15 июня.