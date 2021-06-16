Стало известно, по какой статье Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение
Главврачу рязанской ОКБ имени Семашко Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Стало известно, по какой статье Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение. Об этом
Главврачу рязанской ОКБ имени Семашко Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой.
Следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Напомним, Людмилу Сорокину задержали на рабочем месте во вторник, 15 июня.