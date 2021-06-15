Главврача больницы имени Семашко задержали на рабочем месте

Людмила Сорокина работала главным врачом больницы на протяжении почти 23 лет, а ее медицинский стаж врача-терапевта уже перевалил за 30 лет. Награждена знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Минздрава, имеет благодарность председателя Совета Федерации, в прошлом году получила звание «Заслуженного работника здравоохранения России».

Следователи задержали главного врача рязанской больницы имени Семашко Людмилу Сорокину на рабочем месте. Подробности стали известны во вторник, 15 июня.

«У нас многие думают, это случилось потому, что слишком много аппаратов большой мощности подключили к одной сети, — осторожно высказываются медики ОКБ имени Семашко. — Следователи и саму Людмилу Юрьевну допрашивали, и ее заместителей, разговаривали с хозяйственными работниками, спрашивали, как расставляли аппараты. Забирали на изучение документацию приборов, всякие хозяйственные бумаги за конец 2020 года».

Кроме расстановки техники, правоохранители изучают и историю ее закупок — аппаратура в отделении обновлялась в октябре-ноябре 2020 года.

Людмила Сорокина работала главным врачом больницы на протяжении почти 23 лет, а ее медицинский стаж врача-терапевта уже перевалил за 30 лет. Награждена знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Минздрава, имеет благодарность председателя Совета Федерации, в прошлом году получила звание «Заслуженного работника здравоохранения России».

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Загорелась медтехника в одной из палат на первом этаже реанимационного отделения. Погибли трое пациентов, еще одна 61-летняя пациентка скончалась в понедельник, 14 июня. Источники в центральном аппарате Следственного комитета сообщили прессе, что по предварительным данным, аппараты ИВЛ в пожаре не виноваты. Возможно, первой загорелась функциональная кровать с электрическим приводом.