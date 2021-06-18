Главврач горевшей в Рязани больницы прибыла в суд для избрания меры пресечения
В суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения Сорокиной в виде определенных действий.
В пятницу, 18 июня, главврач рязанской ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина приехала на судебное заседание.
В суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения Сорокиной в виде определенных действий.
Как сообщил корреспондент РЗН. инфо, журналистов в зал не пустили, объявив об исполнении неких санитарных правил и третьей волне коронавируса.
Напомним, Людмиле Сорокиной предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Главврача ОКБ имени Семашко задержали на рабочем месте.