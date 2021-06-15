Скончалась пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко

61-летняя женщина скончалась в ночь на вторник, 15 июня. После пожара ее в тяжелом состоянии доставили в ОКБ.

Скончалась 61-летняя Татьяна Киселева, пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко. Об этом РЗН. инфо сообщила дочь женщины.

61-летняя женщина скончалась в ночь на вторник, 15 июня. После пожара ее в тяжелом состоянии доставили в ОКБ.

Утром во вторник, 15 июня, региональная опергруппа сообщила, что женщина находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.