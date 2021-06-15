В Рязани задержали главврача больницы имени Семашко

О задержании Людмилы Сорокиной сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на свой источник.

В Рязани задержали главврача больницы имени Семашко. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на свой источник.

По их данным, главного врача Людмилу Сорокину задержали во вторник, 15 июня, на двое суток.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР комментировать ситуацию отказались.

Напомним, пожар в больнице имени Семашко произошел в ночь на 9 июня. В результате погибли три пациента. Еще одна 61-летняя пациентка скончалась в понедельник, 14 июня.