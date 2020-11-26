Владимир Путин наградил рязанских врачей
Заведующая отделением стационара «Городской клинической больницы № 5» Валентина Коняева получила звание «Заслуженного врача России», а главврач ОКБ имени Семашко — Людмила Сорокина — «Заслуженный работник здравоохранения России».
Владимир Путин наградил рязанских врачей. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Заведующая отделением стационара «Городской клинической больницы № 5» Валентина Коняева получила звание «Заслуженного врача России», а главврач ОКБ имени Семашко — Людмила Сорокина — «Заслуженный работник здравоохранения России».
Награды присвоили «за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу».