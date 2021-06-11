Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко

Четыре пациента, которых перевели после пожара в палату для проведения интенсивной терапии 3 корпуса ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко», а также 61-летняя пациентка, переведенная в ОКБ, находятся в стабильно тяжелом состоянии. В сообщении отметили, что в некоторых случаях наметилась положительная динамика.

Региональная опергруппа отчиталась о состоянии пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко. Сообщение опубликовано в пятницу, 11 июня.

Четыре пациента, которых перевели после пожара в палату для проведения интенсивной терапии 3 корпуса ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко», а также 61-летняя пациентка, переведенная в ОКБ, находятся в стабильно тяжелом состоянии. В сообщении отметили, что в некоторых случаях наметилась положительная динамика.

27-летнюю пострадавшую медсестру доставили в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии. Одна из них лечится в ОКБ.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.