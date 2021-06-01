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Видео: в Рязани вновь засыпают озеро «Дикая утка»
Рязанец приехал на место и снял видео с берега озера. В ролике можно увидеть, что к водоему подъехали машины, около него также заметили людей с инструментами.

В Рязани вновь засыпают озеро «Дикая утка». Об этом сообщил в соцсети депутат гордумы Алексей Захаров.

Рязанец приехал на место и снял видео с берега озера. В ролике можно увидеть, что к водоему подъехали машины, около него также заметили лопаты.

«Тут машин 20 было. Судя по кучам свежим… Мы выезды перекрыли, но уже было поздно», — прокомментировал Захаров.

Ранее суд запретил собственнику «Дикой утки» засыпать водоем.

Напомним, на «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области Об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей.