СМИ: начальником рязанского училища ВДВ стал Руслан Евдокимов
Отметим, что официальной информации о назначении гвардии полковника Руслана Евдокимова пока нет.
Начальником рязанского училища ВДВ стал Руслан Евдокимов. Об этом в пятницу, 7 мая,
Отметим, что официальной информации о назначении гвардии полковника Руслана Евдокимова пока нет.
Напомним, предыдущий руководитель вуза Алексей Рагозин отправился на вышестоящую должность. Позже врио начальника училища назначили полковника Игоря Бортана. Фото Smoldaily.ru