Временным начальником Рязанского десантного училища станет Игорь Бортан

Временно исполнять обязанности начальника Рязанского десантного училища будет замначальника училища по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Игорь Бортан.

Временно исполнять обязанности начальника Рязанского десантного училища будет замначальника училища по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Игорь Бортан. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Напомним, в пятницу, 29 января, начальник Рязанского десантного училища имени Маргелова Алексей Рагозин простился с Георгиевским знаменем учебного заведения. Он руководил училищем 3,5 года.

Церемония прошла на плацу училища. Согласно приказу Минобороны России, Рагозина переведут на вышестоящую должность.