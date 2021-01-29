Рагозин покинул Рязанское десантное училище

Согласно приказу Минобороны России, Рагозина переведут на вышестоящую должность. Он руководил учебным заведением 3,5 года.

В пятницу, 29 января, начальник Рязанского десантного училища имени Маргелова Алексей Рагозин простился с Георгиевским знаменем учебного заведения. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Церемония прошла на плацу училища. Согласно приказу Минобороны России, Рагозина переведут на вышестоящую должность.

Он руководил учебным заведением 3,5 года.

«За это время училище стало „Гвардейским“, в этом составе учебное заведение достойно встретило свой 100-летний юбилей. За каждым полученным результатом стоит очень большая кропотливая работа лично начальника училища ВДВ Алексея Рагозина. И, уходя на новую высшую должность, он доказал, что является настоящим офицером, руководителем, созидателем», — отметил на церемонии заместитель командующего ВДВ России Анатолий Концевой.