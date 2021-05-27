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Администрация Рязани расторгла контракт на отлов животных с сасовским приютом
Администрация Рязани расторгла контракт на отлов животных с сасовским приютом. Об этом в среду, 26 мая, сообщил и.о. вице-мэра Рязани Борис Ясинский. «С сасовским подрядчиком 26 апреля расторгли все договорные отношения, за дальнейшей судьбой [приюта] не следили», — заявил чиновник.

Администрация Рязани расторгла контракт на отлов животных с сасовским приютом. Об этом в среду, 26 мая, сообщил и.о. вице-мэра Рязани Борис Ясинский.

«С сасовским подрядчиком 26 апреля расторгли все договорные отношения, за дальнейшей судьбой [приюта] не следили», — заявил чиновник.

Он отметил, что новый приют планируют построить в поселке Храпово. «Земельный участок подобран… осталось решить вопрос с источником финансирования. Этот вопрос открытый», — заключил Ясинский.

Напомним, рязанская мэрия заключала временный контракт с сасовским приютом на отлов собак размером в миллион рублей. После жалоб зоозащитников приют в Сасове приостановил свою деятельность, а после конфликта с зоозащитниками оказался на грани закрытия.