Владелец сасовского приюта заявил, что находится на грани банкротства

По словам Андрея Илюшени приют может полностью прекратить свою деятельность.

Владелец сасовского приюта Андрей Илюшеня заявил, что находится на грани банкротства. Об этом в четверг, 15 апреля, он сообщил РЗН. инфо.

«Приют не может продолжать свою деятельность, пока не закончатся все проверки, которые начались 31 марта. Нас уже проверило ветуправление, Роспотребнадзор, теперь вот прокуратура. Нам выдали уже несколько предписаний, которые мы устраняем: делаем ограждение, ищем место под утилизацию», — отметил владелец приюта.

По его словам, приют может полностью прекратить свою деятельность.

«Не могу сказать, продолжу ли я деятельность или нет… Я не успеваю подписывать контракты и меня вносят в реестр недобросовестных поставщиков. Пошли покусы людей, а мы работать не можем, потому что неизвестно, что вынесет прокуратура. Она может сказать, что мы не соответствуем всем требованиям, и просто прекратить нашу деятельность», — заявил Илюшеня.

Он также рассказал, что на 15 апреля в приюте осталось всего 30 собак из 300. Остальных забрали зоозащитники из Рязани и Москвы.

«Теперь я не могу выставить счета за отловленных собак и получить уже отработанные деньги… Можно сказать, что я уже банкрот. Мне нечем платить зарплату людям, которые занимаются отловом, нечем ремонтировать технику и заправляться», — подчеркнул предприниматель.

Он рассказал, что действительно подписал временный контракт с мэрией на два месяца отлова (с марта до мая) на сумму один млн рублей.

«Никто не платит деньги вперед и то, что говорят, что мы получаем миллионы с тендеров — это неправда. Чтобы отработать контракт, нужно предоставить информацию о собаках — отчеты. Так как собак нет, то заявленные в контракте деньги мне никто не заплатит никогда. Народ уже не очень хорошо относится к тому, что отлов не ведется в Рязани и других райцентрах. Видимо, теперь им будут заниматься другие», — подчеркнул Илюшеня.

Он также прокомментировал ситуацию с затоплением приюта в марте и объяснил, почему в приюте нет вольеров.

«Да, у нас был потоп, да у нас была грязь, это выглядело некрасиво, но это форс-мажорная ситуация. Чтобы построить стационарные вольеры, как хотят зоозащитники, нужны деньги. В прошлом году таких денег, как и сейчас, и подобно не было. В прошлом году за отлов одной собаки нам платили две тысячи. Мы работали в Сасове, Шацке, Сараях, Шилове», — отметил предприниматель.

По его словам, этих денег хватало только на покупку будок, ошейников, цепей и оборудования кухни. Пищу для собак и медикаменты приходилось покупать за свои деньги.

(От редакции. Отметим, что с 2021 года, после принятия нового закона о бездомных животных, на отлов и содержание собак начали выделять дополнительное финансирование из областного бюджета. В текущем году на эти цели запланировано 23 миллиона рублей).

«Сейчас мы поставили ворота, начали делать ограждение, но денег на вольеры пока нет. Местные помогли и привезли нам 240 пеноблоков. Осталось только насобирать денег на строительство», — заключил Илюшеня.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что проверка сасовского приюта уже завершилось и в ближайшее время надзорный орган опубликует ее результаты.