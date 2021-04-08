Конфликт в сасовском приюте для животных попал на видео

На кадрах две девушки заявляют, что владельцы приюта кормят щенками свиней и не стерилизуют их. Во время съемок супругу владельца приюта несколько раз оскорбляют и обещают «закидать кирпичами».

Конфликт в сасовском приюте для животных попал на видео. Ролик опубликовали в среду, 7 апреля, в соцсетях.

На кадрах две девушки заявляют, что владельцы приюта кормят щенками свиней и не стерилизуют их. Во время съемок супругу владельца приюта несколько раз оскорбляют и обещают «закидать кирпичами».

«Вас за решетку будут упекать… Москва… Сначала вольеры постойте, а потом выигрывайте тендеры», — отметили девушки.

В пресс-службе регионального УМВД заявили, что на владельцы приюта вызывали полицию, чтобы усмирить конфликт в селе Саблино Сасовского района. Полиция опровергла информацию о драке и намерена провести проверку.

Ранее зампред областного правительства Дмитрий Филиппов заявил, что приехавшие в Сасово зоозащитники довели до сердечного приступа жену владельца приюта.

Напомним, ожидается, что сасовский приют станет победителем тендера на отлов собак в Рязани.