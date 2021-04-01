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Приют собак в Сасове приостановил работу после жалоб зоозащитников
Зоозащитники раскритиковали условия, в которых содержат собак. Они назвали это место «сасовский ад».

Приют собак в Сасове приостановил работу после жалоб зоозащитников. Фото из приюта разместили в сети рязанские активисты.

На кадрах видно, что собачьи будки подтоплены, животные вынуждены сидеть на цепи в воде.

«Там более 300 собак, много мелкашей. Каждая в вот такой „будке“. Маленькие щенки, только что родившая собака со щенками. Как можно было заключить с ним договор? — Комментируют зоозащитники. — Это место можно назвать „сасовский ад“. Мы успели двух забрать из этого ада. Но там остались сотни».

В среду, 30 марта, сасовский приют сообщил, что приостанавливает на две недели работу из-за погодных условий.