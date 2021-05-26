Коллеги рязанского прокурора Светланы Евликовой вспомнили последние месяцы ее жизни

Коллеги погибшего прокурора Светланы Евликовой согласились поговорить с корреспондентом РЗН. Инфо на условиях анонимности и рассказать, что происходило последнее время в отделе, где работала женщина. Знакомые Светланы вспоминают, что женщина сильно изменилась за три месяца, на ней «не было лица». «Светлана жаловалась, плакала, говорила «он меня уничтожил как личность, «я на грани, я перестала спать, я больше так не могу», — рассказывают прокурорские работники.

Коллеги погибшего прокурора Светланы Евликовой согласились поговорить с корреспондентом РЗН. Инфо на условиях анонимности и рассказать, что происходило последнее время в отделе, где работала женщина.

Знакомые Светланы вспоминают, что женщина сильно изменилась за три месяца, на ней «не было лица». «Светлана жаловалась, плакала, говорила «он меня уничтожил как личность, «я на грани, я перестала спать, я больше так не могу», — рассказывают прокурорские работники.

Речь шла о непростых взаимоотношениях с руководителем Светланы, начальником отдела противодействия коррупции прокуратуры Рязанской области Олегом Воропаевым. В 2019 году он, как и прокурор области Иван Панченко, приехал в Рязань из Воронежа. По словам коллег Евликовой, из четырех человек в отделе в первые месяцы работы Олега Воропаева уволились двое. Светлана Евликова осталась. Она объяснила свой поступок тем, что жила в ведомственной квартире и воспитывала двоих маленьких детей.

Светлана похудела и замкнулась в себе. Она приходила раньше положенного времени, уходила позже, работала в выходные. Многие замечали подавленное состояние женщины, советовали ей уволиться, на что она отвечала: «Чем я буду кормить своих детей?».

Знакомые Светланы уверены, что пока дело не передали в Москву, объективного расследования не будет.

Напомним, тело Светланы Евликовой обнаружили в воскресенье, 16 мая. По предварительным данным, женщина покончила с собой. У Светланы остались двое детей 10 и 12 лет. Ей самой было 43 года. По неофициальной информации возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Также неофициально сообщается, что Светлана оставила записку, в которой рассказывала о конфликте с руководством.