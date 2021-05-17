По факту гибели рязанского прокурора возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
По факту гибели рязанского прокурора возбудили уголовное дело. Об этом
Уголовное дело следователи возбудили по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Как сообщает издание, в Следственном комитете ситуацию не комментируют.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области, младший советник юстиции Светлана Евликова покончила с собой.
Рязанская прокуратура выразила соболезнования семье Светланы Евликовой и опубликовала краткий некролог.