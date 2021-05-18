Рязанский прокурор Светлана Евликова оставила предсмертную записку

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области младший советник юстиции Светлана Евликова оставила предсмертную записку. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник. По его словам, в записке говорилось о конфликте на работе. Напомним, прокурор покончила с собой.