Опубликованы декларации о доходах руководителей школ и детсадов в Рязани

Согласно документу, больше всего, как и год назад, заработала заведующая детсадом № 81 Мария Наумова — 27,79 млн рублей. Среди директоров школ — руководитель школы-интерната имени Федора Полетаева — Наталья Чернова (11,42 млн).

Опубликованы декларации о доходах директоров школ и заведующих детсадов в Рязани. Данные за 2020 год разместили на сайте мэрии.

Согласно документу, больше всего, как и год назад, заработала заведующая детсадом № 81 Мария Наумова — 27,79 млн рублей. Среди директоров школ — руководитель школы-интерната имени Федора Полетаева — Наталья Чернова (11,42 млн). 5,9 млн задекларировала заведующая детсада № 119 Елена Меликова, 4,11 млн — директор школы № 3 Галина Чепурная.

Ранее заведующая детсадом № 81 Мария Наумова рассказывала, что занимается покупкой и продажей земельных участков.