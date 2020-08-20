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Заведующая рязанского детсада заработала почти 11 миллионов
Декларации о доходах директоров школ и заведующих детсадов опубликовали на сайте мэрии.

Заведующая рязанского детсада № 81 на улице Островского Мария Наумова заработала 10,7 миллионов. Декларации о доходах директоров школ и заведующих детсадов опубликовали на сайте мэрии.

У Наумовой в собственности находится 54 земельных участка и квартира площадью 26 кв. м. В пользовании числится жилой дом площадью 442 кв. м и квартира 170 кв. м.

Больше всего из директоров школ в Рязани заработала Светлана Гачкова. За год руководитель школа № 62 задекларировала 4 млн. Она владеет автомобилем Nissan Tiida, тремя квартирами и жилым домом.