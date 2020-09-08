Заведующая рязанского детского сада, заработавшая почти 11 миллионов, рассказала о своем доходе

Женщина пояснила, что иметь собственный бизнес ей ничего не мешает.

Заведующая рязанского детсада № 81 на улице Островского Мария Наумова заработала 10,7 миллионов. Корреспонденту РЗН. инфо женщина рассказала о своем основном доходе.

По словам Наумовой, помимо руководства детским садом она занимается частным бизнесом. На ее имя зарегистрировано ИП, которое специализируется на покупке и продаже земельных участков.

Заведующая пояснила, что иметь собственный бизнес ей ничего не мешает. Согласно федеральному закону, она не является ни муниципальным, ни госслужащим.

Напомним, что у Наумовой в собственности находится 54 земельных участка и квартира площадью 26 кв. м. В пользовании числится жилой дом площадью 442 кв. м и квартира 170 кв. м.