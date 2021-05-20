СМИ сообщили, что перед гибелью прокурору Светлане Евликовой пригрозили увольнением

По данным «Новой газеты», за два дня до смерти, 14 мая, на ведомственном совещании начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Олег Воропаев в резкой форме высказался в адрес своей подчиненной Светланы Евликовой и пригрозил ей увольнением. Претензии касались уголовного дела сына руководителя КСП Рязани Сергея Филимонова, сбившего насмерть ребенка.

Перед гибелью прокурору Светлане Евликовой пригрозили увольнением. Об этом сообщается в печатном выпуске рязанской « Новой газеты » от 20 мая.

По данным издания, за два дня до смерти, 14 мая, на ведомственном совещании начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Олег Воропаев в резкой форме высказался в адрес своей подчиненной Светланы Евликовой и пригрозил ей увольнением. Претензии касались уголовного дела сына руководителя КСП Рязани Сергея Филимонова, сбившего насмерть ребенка. Отмечается, что дело изъяли у полиции и передали в следком по настоянию Евликовой.

Кроме того, она выступала гособвинителем по делу бывшего и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова. «Ты будешь уволена и даже уборщицей нигде не устроишься!"­ - якобы заявил Евликовой Воропаев.

Напомним, Светлана Евликова покончила с собой в воскресенье, 16 мая. По факту гибели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).