СМИ сообщили, что перед гибелью прокурору Светлане Евликовой пригрозили увольнением

Перед гибелью прокурору Светлане Евликовой пригрозили увольнением. Об этом сообщается в печатном выпуске рязанской «
По данным издания, за два дня до смерти, 14 мая, на ведомственном совещании начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Олег Воропаев в резкой форме высказался в адрес своей подчиненной Светланы Евликовой и пригрозил ей увольнением. Претензии касались уголовного дела сына руководителя КСП Рязани Сергея Филимонова, сбившего насмерть ребенка. Отмечается, что дело изъяли у полиции и передали в следком по настоянию Евликовой.
Кроме того, она выступала гособвинителем по делу бывшего и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова. «Ты будешь уволена и даже уборщицей нигде не устроишься!" - якобы заявил Евликовой Воропаев.
Напомним, Светлана Евликова покончила с собой в воскресенье, 16 мая. По факту гибели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).