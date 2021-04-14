Уголовное дело по ДТП с участием сына бывшего рязанского вице-губернатора передали в следком

Напомним, 13 марта 2020 года на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по «зебре». За рулем находился Никита Филимонов, сын председателя контрольно-счетной палаты Рязани, руководителя городского отделения и заместителя секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Филимонова.

Уголовное дело по факту ДТП с участием сына бывшего рязанского вице-губернатора Сергея Филимонова передали в следком. Об этом РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Дело изъяли из полиции и передали в следственный комитет для дальнейшего расследования. Ранее по жалобе родителей погибшего мальчика прокуратура потребовала отменить решение о прекращении уголовного дела, которое приняли в УМВД.

Напомним, 13 марта 2020 года на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по «зебре». За рулем находился Никита Филимонов, сын председателя контрольно-счетной палаты Рязани, руководителя городского отделения и заместителя секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Филимонова.