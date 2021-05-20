На киоске на Лыбедском бульваре появилась надпись «Дым»

На киоске на Лыбедском бульваре появилась надпись «Дым». Соответствующие снимки в четверг, 20 июня, сделал корреспондент РЗН. инфо.

На киоске на Лыбедском бульваре появилась надпись «Дым». Соответствующие снимки в четверг, 20 июня, сделал корреспондент РЗН. инфо.

На сегодняшний день новый объект не действует — киоск закрыт, внутри пусто.

Он установлен рядом с детской площадкой и находится в собственности «Старого города».

Ранее горожане высказывали недовольства о появлении ржавого павильона в центре Рязани. Позже рабочие его стали приводить в порядок.