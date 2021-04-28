В ржавом киоске на Лыбедском бульваре будут продавать сигареты

После жалоб горожан на ржавый павильон его стали приводить в порядок. Рабочие занялись обшивкой ларька профнастилом и остеклили его.

В ржавом киоске на Лыбедском бульваре будут продавать сигареты. Об этом РЗН. инфо сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Примечательно, что за павильоном находится детская площадка, а по бульвару часто гуляют подростки и семьи.

После жалоб горожан на ржавый павильон его стали приводить в порядок. Рабочие занялись обшивкой ларька профнастилом и остеклили его.

«Работы тут на день-два», — рассказали они.

Напомним, горожане, которые считают Лыбедский бульвар одним из красивых мест в Рязани, пришли в шок после установки нового «арт-объекта». В мэрии рассказали, что киоск находится в собственности «Старого города».