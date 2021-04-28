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Следком прокомментировал задержание рыбновских чиновников
Ведомство сообщает о взятке в 1,5 млн рублей, которую чиновники хотели предложить должностному лицу.

Следком прокомментировал задержание рыбновских чиновников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, глава администрации Рыбного Алексей Полукаров и его заместитель Сергей Симаков предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, часть 5 статьи 291 УК РФ).

Расследование продолжается.

Напомним, главу администрации Рыбновского района Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова задержали во вторник, 27 апреля.