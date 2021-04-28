Суд избрал меру пресечения для рыбновских чиновников

Суд избрал меру пресечени для главы администрации Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова. Чиновников оставили под стражей на два месяца.

Суд избрал меру пресечени для главы администрации Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова. Интернет-портал Rybnoe.net сообщает , что чиновников оставили под стражей на два месяца.

Напомним, Полукарова и Симакова задержали во вторник, 27 апреля. По данным следствия, глава администрации Рыбного и его заместитель предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, часть 5 статьи 291 УК РФ).