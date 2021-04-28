\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
10°
Птн, 30
14°
ЦБ USD 74.94 -0.02 29/04
ЦБ EUR 90.43 -0.04 29/04
Нал. USD 74.50 / 75.55 18:28
Нал. EUR 89.85 / 90.69 18:54
Новости
Публикации
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
Вчера 12:11
1 900
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
26 апреля 11:59
2 905
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
25 апреля 17:10
4 581
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
10 516
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Суд избрал меру пресечения для рыбновских чиновников
Суд избрал меру пресечени для главы администрации Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова. Чиновников оставили под стражей на два месяца.

Суд избрал меру пресечени для главы администрации Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова. Интернет-портал Rybnoe.net сообщает, что чиновников оставили под стражей на два месяца.

Напомним, Полукарова и Симакова задержали во вторник, 27 апреля. По данным следствия, глава администрации Рыбного и его заместитель предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, часть 5 статьи 291 УК РФ).