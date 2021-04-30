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Рязанские власти высказались о запрете продажи алкоголя на майские праздники
В Рязанской области продолжат продавать алкоголь в майские праздники. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном министерстве экономического развития и торговли.

В Рязанской области продолжат продавать алкоголь в майские праздники. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном министерстве экономического развития и торговли.

«На данный момент запрета на продажу алкоголя на время майских праздников в Рязанской области нет. Ограничение продажи алкоголя действует пять дней в году, эти даты определены в соответствии с законом Рязанской области», — говорится в ответе.

Ранее в сети появился фейк о запрете продажи алкоголя на время майских праздников. Роспотребнадзор эту информацию опроверг. Позже один из городов в России ввел подобный запрет.